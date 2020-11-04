أعلنت السلطات الولائية تعليق الدراسة مؤقتا في عدة مؤسسات تربوية عبر الوطن بسبب اكتشاف حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد وسط الموظفين.

وأغلقت "مؤقتا" اليوم الأربعاء بولاية أم البواقي 4 مدارس ابتدائية بعد التأكد من إصابة أفراد من الطاقمين الإداري والتربوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب ما علم من المكلف بالإعلام بمديرية التربية، عاشور دمان ذبيح.

وأفاد ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بإصابة معلمين وإداريين يشتغلون بمدارس جواني محمد وشيباني محمود و جرمان محمد بعاصمة الولاية بالإضافة إلى مدرسة بهلول محمد السعيد ببلدية قصر الصبيحي.

وأضاف دمان ذبيح بأن قرار غلق هذه المؤسسات التربوية "مؤقت" على أن تستأنف الدراسة عبرها لاحقا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية و الصحية اللازمة على غرار عمليات تعقيمها.

كما أصدر والي ولاية الأغواط، عبد القادر برادعي، اليوم الأربعاء، قرارا بغلق المدرسة الابتدائية المسماة "علي بوقرين" بعد صدور تقرير عن مديرية الصحة والسكان يؤكد إصابة بعض من طاقمها التربوي بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، حسبما ذكرت مصالح ولاية الأغواط.

وحسب ذات المصدر فإنه قد ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد على بعض المعلمين الذين يشتغلون بالمدرسة، بحيث رفعت مديرة المدرسة تقريرا لمديرية التربية حول ذلك مما عجل بإجراء فحوصات أكدت إصابة المعلمين بهذا الفيروس وهو الأمر الذي عجل بالمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية باتخاذ قرار الغلق المؤقت والذي يمتد لمدة (14) يوما بداية من تاريخ اليوم للمدرسة التي تقع بحي الوئام بعاصمة الولاية.

وأضاف ذات المصدر أن كل تلاميذ المدرسة في صحة جيدة ولم تسجل لديهم أي أعراض للإصابة بالفيروس وتم إلزام المعلمين بحجر صحي مع مزاولة العلاج اللازم.

في ولاية البويرة، ظهرت، اليوم الأربعاء، أعراض الإصابة بفيروس كورونا على مجموعة من العمال والطاقم التربوي بالمدرسة الابتدائية أحمد توفيق المدني ببلدية سور الغزلان التي تبعد بـ 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة. وتم على إثرها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابة عدد من الموظفين.

وقد علمت "الخبر" أن فرق الطب المدرسي والطب الوقائي وعلم الأوبئة باشرت عملها بالمتابعة الطبية وفحص جميع التلاميذ وعمال المؤسسة أين تم إرسال بعض العمال للحجر الصحي. وقد استجابت السلطات المحلية لنداءات أولياء التلاميذ واتخذت قرارا بغلق المؤسسة احتراما للبروتوكول الصحي والوقاية، فيما طمأنت أولياء التلاميذ بالتحكم في الوضع حيث أنه لم يتم تسجيل أي أعراض على حالات أخرى.

ولا تزال التحقيقات الوبائية جارية بمختلف المدارس و مباشرة عملية التعقيمات وسيتم استئناف الدراسة في أقرب الآجال. و في نفس السياق أقرت السلطات الولائية أمس تعليق الدراسة بثلاث مدارس ابتدائية اثنتين ببلدية بشلول وأخرى ببلدية الأصنام.

وكانت السلطات الولائية في تبسة أغلقت مدرسة الشهيد عمارة محمد الشريف الابتدائية بعدما ظهرت أعراض الإصابة على مجموعة من العمال والطاقم التربوي، تم على إثرها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابة 3 موظفين بينهم مديرة المدرسة.

وتأتي هذه التطورات وسط التحاق أكثر من 4 ملايين تلميذ في الطورين المتوسط والثانوي بالمؤسسات التربوية، اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من استئناف تلاميذ الطور الابتدائي للدراسة في وقت تشهد الحالة الوبائية في البلاد تطورات مخيفة بارتفاع عدد الإصابات اليومية المسجلة.