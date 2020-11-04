أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن الرفع من مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها لتجاوز الآثار المترتبة عن تفشي فيروس كوفيد-19.

وأوضح البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني "تعمل على تطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلة لمجابهة وباء كورونا والوقاية منه"، مؤكدة على "تطبيق البروتوكول الصحي بالتباعد الاجتماعي وشروط فتح المحلات التجارية وتنظيم النقل الجماعي وارتداء الكمامات الواقية وكل ما يتعلق بالحماية والوقاية المقررة في الأماكن العمومية".

وأشار البيان إلى أن "المعاينة الراهنة، وعلى وجه الخصوص بعد رفع الحجر الصحي عن بعض النشاطات لتمكين أصحابها من الشروع مجددا في نشاطاتهم وفقا لشروط معينة، أظهرت تلاش محسوس في الالتزام بالضوابط المقررة، ما أدى إلى تفاقم الوضع، وهي الحالة التي تتعارض مع مقتضيات الصحة العامة التي تشكل صلب اهتمامات مصالح الدولة".

ويأتي بيان المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد تفاقم الوضعية الوبائية في البلاد وارتفاع مخيف في عدد الإصابات اليومية، وتصريحات الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال إشرافه هذا على افتتاح السنة الدراسية 2020/2021 لطوري المتوسط والثانوي، مؤكدا أن الحكومة قد تتخذ إجراءات "قاسية".