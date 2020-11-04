EPA يتجمع الناس لمشاهدة النتائج في تايمز سكوير بنيويورك

توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني لانتخاب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، إذ يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقد أدلى حوالي 100 مليون ناخب بأصواتهم في وقت مبكر.

وبحلول الساعات الأولى من صباح اليوم ، أبلغ كل من بايدن وترامب أنصارهما أنهما في طريقهما للفوز، وقد يستغرق ظهور النتيجة النهائية بعض الوقت.

Carlos Barria / Reuters

Kevin Lamarque / Reuters

إليكم بعض الصور التي التقطت من يوم الانتخاب وليلة إعلان النتائج.

في ظل وجود سباق محموم في الولايات الرئيسية، يحتاج المرشحان لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي لتأمين الرئاسة.

ويسعى دونالد ترامب، 74 عاما، إلى تجنب أن يصبح أول رئيس حالي يخسر معركة إعادة انتخابه منذ أن خسر جورج بوش الأب عام 1992.

AFP ناخبة تتوجه إلى مركز اقتراع في أوستن، تكساس

مع ارتفاع مبيعات الأسلحة في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات بعد حملة مريرة، سادت مخاوف من اندلاع أعمال عنف وتعطيل للعمل يوم الثلاثاء.

لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن إلا عن عدد قليل من الحوادث الفردية في مراكز الاقتراع أو في الشوارع.

Getty Images التباعد الاجتماعي واضح وقت إدلاء الناخبين بأصواتهم في مركز الاقتراع في بانجور بولاية مين

في شيكاغو، قال رجل للشرطة إن مجموعة من الناس هاجمت سيارته بمضارب بيسبول بالقرب من مركز اقتراع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفي شارلوت بولاية نورث كارولينا، ألقي القبض على رجل مسلح يرتدي قبعة ترامب بعد أن ورد أنه قام بترهيب الناس في إحدى المسيرات.

AFP الفنان دبابي يستعرض حذاءه في مركز اقتراع في شارلوت بولاية نورث كارولينا

بشكل عام، خرج معظم الأمريكيين للتصويت، وبالطبع بقي الملايين في منازلهم بعد التصويت مبكرا. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى منذ أكثر من قرن.

Getty Images ناخب يملأ بطاقة اقتراعه في فانكوفر ، واشنطن

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من المكالمات التي جرت لنشر معلومات خاطئة.

وقالت المدعية العامة في ميتشيغان، دانا نيسيل،إنها تلقت تقارير عن مكالمات تحاول خداع الناس للبقاء في المنزل يوم الانتخابات.

Getty Images ناخبة تُظهر ملصقا كتب عليه "لقد صوت" في مكان الاقتراع في متحف وايزمان للفنون في مينيابوليس ، مينيسوتا

AFP ناخبة تضع ورقة تصويتها في صندوق اقتراع من داخل سيارتها في رولينزفيل ، كولورادو

EPA ناخبة سمراء ترتدي قناعا كتب عليه "حياة السود مهمة" أثناء الترحيب بالناخبين خارج مكان الاقتراع في مركز هادلي بارك المجتمعي في ناشفيل ، تينيسي

Reuters حتى تمثال الفتاة الشجاعة يحمل ملصق "أنا مصوت المستقبل" خارج بورصة نيويورك في مانهاتن ، مدينة نيويورك

Hannah McKay / Reuters يشاهد الناس النتائج المبكرة على شاشة التلفزيون وهم يجتمعون في بلاك ليفز ماتر بلازا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن

Reuters العاملون في الانتخابات يعدون الأصوات في فيلادلفيا ، بنسلفانيا