يدرس نادي باريس سان جيرمان، الرائد الحالي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، دائما، إمكانية استقدام لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، من نادي آ سي ميلان الإيطالي، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب ما أورده اليوم الأربعاء، الموقع المتخصص، "كالتشيو مركاتو".

اللاعب الجزائري (22 عاما) الذي يعد من اهتمامات النادي الباريسي منذ عدة أشهر، قد يحصل على فرصة جديدة للالتحاق بفريق العاصمة الفرنسية.

وحسب نفس الصدر فان بن ناصر الذي أضحى إحدى أعمدة النادي "اللومباردي"، يبقى محل اهتمام المدير الرياضي لباريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو الذي لا يستبعد أن يقدم عرضا بشأنه في الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن، لا يوجد البرازيلي وحده على هذا الملف، بل أيضا المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا الذي يتابع عن كثب اللاعب السابق لرديف نادي آرسنال اللندني.

للتذكير، كان النادي الباريسي قد قدم عرضين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الأخيرة بلغت قيمة أحداهما 40 مليون أورو، و اللذين رفضا من طرف إدارة نادي ميلان.