ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة" ليلا في ولايات كان يتصدر نتائجها، معتبرا أن النتائج بدأت تتغير "بطريقة غريبة" في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع "تويتر": "الليلة الماضية كنت متقدما، وبقوة في كثير من الأحيان، وفي العديد من الولايات الرئيسية. في جميع الحالات تقريبا، كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون. ثم، واحدا تلو الآخر، بدأوا يختفون بطريقة سحرية حيث تم احتساب أوراق الاقتراع المفاجئة. لقد فهمها منظمو الاستطلاعات تماما وتاريخيا بشكل خاطئ".

وسأل ترامب: "لماذا في كل مرة يحسبون فيها الاقتراع عبر البريد تكون مدمرة للغاية في نسبتها وقوتها في التدمير؟".

ووضع موقع "تويتر" تحذيرا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ندد فيها بـ"ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة"، معتبرا أن بعض تغريدات ترامب مضللة.

وذكر "تويتر" أن "تغريدة ترامب هذه، قد تحتوي على معلومات مضللة وقد تكون محل نزاع".

وكان "تويتر" قد وضع تحذيرا لتغريدة أخرى لترامب، بعد أن غرد صباح اليوم زاعما أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات".