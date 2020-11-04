أعلن مولودية الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 3 عناصر في النادي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي في منشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك "خضع صبيحة اليوم 8 عناصر من تعداد العميد إلى فحوصات ثانية PCR الخاصة بالكشف عن كوفيد-19 بعد أن كانت نتائجهم أمس مشكوكا فيها".

وأضاف النادي العاصمي "يؤكد طبيب العميد زيد الدين لاج أن نتائج التحاليل ظهرت إيجابية لعنصرين دون أي أعراض، بالإضافة إلى حالة واحدة بأعراض خفيفة".

وأكد النادي أنه الطاقم الطبي اتخذ كافة التدابير اللازمة، كما قام بعزل العناصر التي حملت نتائج إيجابية وسيتم مراعاة كل صغيرة وكبيرة تخصهم، في حين سيشارك بقية اللاعبين في المباراة الودية المنتظرة ظهر الغد.