قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات.



وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء: "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات ويعتريني شعور جيد بشأن ولاية بنسلفانيا".



وأعرب بايدن عن ثقته في الفوز قائلا "إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا".

وقالت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، فاز بولاية ويسكنسن وميشيغان.



وبحسب ما نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن بايدن حصل حتى الآن على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي يصل عددها إلى 538.



ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 من أصوات الناخبين الكبار، بينما حصل ترامب على 214 صوتا حتى الآن.