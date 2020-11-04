تأهل فريق الزمالك المصري لكرة القدم، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد إلغاء هدف بسبب التسلل.



وحسم الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ليصبح مجموع المباراتين ذهابا وإيابا 4-1، وبذلك يلاعب غريمه التقليدي الأهلي المصري في النهائي. وأحرز الأهداف للزمالك فرجاني ساسي ومحمد مصطفى، فيما أحرز بين مالانغو هدف الرجاء، وألغى الحكم هدفا للاعب أشرف بن شرقي بسبب التسلل.