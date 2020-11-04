وثقت كاميرا مشهدا مثيرا لقيام حوت أحدب هائل الحجم بابتلاع قارب صغير يحمل اثنين من مراقبي الحيتان بعد اقترابهما منه بلحظات.



وقام اثنان من مراقبي الحيتان بالاقتراب من حوت أحدب عملاق باستخدام قارب تجذيف صغير قبال سواحل أفيلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



لكن الحوت فاجأ الجميع عندما تسلل تحت المياه متجها إلى أسفل القارب، وفتح فمه ودخل القارب بمن فيه إلى داخله، وتظهر المشاهد الأولى المسجلة بعدسة أحد الناشطين "كأن الحوت قام بابتلاع القارب".



وبحسب الصحيفة، تمكن الاثنين من النجاة بدون أي أضرار، بعد غرقهما تحت الماء لفترة وجيزة، قبل أن يعودا إلى الظهور من جديد.