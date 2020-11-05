عقد وزير الداخلية والجماعات المجلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اجتماعا بولاة الجمهورية دعاهم فيه إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة وأكثر صرامة" للوقاية من انتشار فيرورس كورونا المستجد.

وحسب بيان الوزارة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع العام المتصل بالجائحة والذي يعرف منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة.

وأضاف نفس البيان أن هذا الوضع يعود إلى التراخي في التقيد بالبروتوكولات الصحية تزامنا مع استئناف عديد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

ودعا الوزير –حسب نفس البيان- الولاة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة للحد من رقعة انتشار الوباء والحفاظ على الصحة العمومية عن طريق التقيد بتدابير الوقاية والتطهير في مختلف المؤسسات والهيئات، فرض احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الردعية القانونية بصرامة ضد المخالفين.