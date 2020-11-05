أكدت عائلة المجاهد لخضر بورقعة أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي يحيى في الجزائر العاصمة عملا بوصيته، مكذبة خبر دفن المرحوم بمقبرة العالية.

وجاء في بيان لعائلة الفقيد "نحن زوجة، أبناء، بنات وأقارب المغفور له المجاهد لخضر بورقعة، الذي وافته المنية سهرة البارحة الأربعاء 4 نوفمبر 2020 في مشفاه بمصحة الأمن الوطني ليغليسين بالأبيار، نعلم كل أحرار الجزائر عبر ربوع الوطن وكذا الرأي العام والصحافة الوطنية أنه سيدفن في مقبرة سيدي يحيى بحيدرة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 بعد صلاة العصر وذلك عملا بوصية المرحوم التي وصانا بها بأن يدفن في مقبرة سيدي يحيى".

وأضاف البيان "لذلك فإن ما تبثه بعض وسائل الإعلام عن خبر دفن المرحوم في مقبرة العالية مجرد خبر كاذب للاستهلاك فقط".