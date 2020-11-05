قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، رفقة إطارات مسيرة بالمجمع بزيارة تفقدية لمنطقة البعاج للوقوف ميدانيا على مدى تقدم أشغال معالجة آثار التسرب على طول مسار وادي ايتل، وهي الزيارة التي تأتي بعد شهرين من حادثة التسرب في منطقة البعاج.

وأوضح بيان المجمع، أنّه تم عرض حصيلة الأشغال المنجزة أمام إطارات ولاية الوادي، وهو ما يظهر حصيلة المجهودات التي قام بها المجمع، حيث تم تغطية أكثر من 650 هكتار ما سمح بتحديد 27 نقطة التي مسها التسرب ومعالجة 25 نقطة إلى يومنا هذا. وقد سخّر المجمع وسائل وموارد معتبر ة منها طائرة هليكوبتر وطائرة درون ومعدات وشاحنات مختلفة وأكثر من 150 عامل وتقني.

وأضاف البيان، أن المخبر التابع للشركة قام بمجموعة من التحاليل تخص الهواء، التربة والمياه حيث خضعت 61 بئرا للمعاينة والتحليل ومعالجة 7 منها حتى تصبح مطابقة للمعايير.

وقد أشار الرئيس المدير العام بأن هذه العمليات تبقى مستمرة لغاية المعالجة النهائية والتطهير التام لأثار هذا التسرب، وأشار المصدر، إلى أن الشركة قامت بحفر 10 آبار لصالح فلاحي المنطقة وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي ختام الزيارة تفقد حكار مدرسة ابتدائية تم تجهيزها مؤخرا بسخانات مائية تشتغل بالطاقة الشمسية ومجموعة من أجهزة الإعلام الآلي لصالح تلاميذ هذه المدرسة.