أعلنت سلطات بلدية سيدي نعمان شرقي المدية عن غلق احترازي لـ "سوق الخميس" الأسبوعية ابتداء من اليوم، توخيا لإجراءات الوقاية ضد الموجة الثانية من جائحة كورونا، بحسب بيان صادر عن رئيس ذات البلدية.

ويأتي هذا تبعا للمخاوف من الاحتكاكات بين المتسوقين وصعوبة تأمين تباعدات جسدية و اجتماعية عبر فضاء السوق الواقعة على هامش الطريق الوطني رقم 18 ، والتي تشتهر عبر الولاية بكونها بورصة حقيقية لأسعار لحوم الدواجن و يؤمها آلاف التجار والزوار من عدة ولايات مجاورة فضلا عن أولئك المتدفقين عليها من معظم بلديات الولاية، خاصة من جهتها الشرقية.

ولا يستبعد حسب متتبعين لتطورات الحالة الوبائية من صدور قرارات تخص التشديد على مختلف الأسواق العمومية والغلق الشامل للأسواق الأسبوعية عبر الولاية ، ناهيك عن تشديد إجراءات الوقاية إلى حدودها القصوى على أبواب وأروقة المحلات التجارية،إذا ما استدعت الضرورة إلى ذلك صحيا.