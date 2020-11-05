نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له عبر موقعه الرسمي توضيحات بخصوص ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إمكانية لعب المواجهتين المزدوجة بين الجزائر وزيمبابوي وذلك لحساب الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وقالت الفاف "بناء على اقتراح من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال اجتماع 12 و 13 و 14 أكتوبر 2020 عن طريق الفيديو للأمناء العامين للاتحادات الوطنية المشاركة في مرحلة المجموعات من تصفيات كان 2021. وكأس العالم 2022 ، تم تحديد خيارات مختلفة ، وهي: لعب كلا المباراتين في أحد البلدين، لعب كلا المباراتين على أرض محايدة، فيما يبقى الخيار الثالث محل نقاش.

وحسب المصدر ذاته فإن الاتحادات قدمت مقترحات للعب المباراتين في مكان واحد ، من أجل الامتثال للعديد من البروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والحد من مخاطر العدوى من خلال التنقلات.

وتابع " لم يعرب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم بشكل رسمي في أي وقت لنظيره الجزائري عن إمكانية خوض المباراتين في الجزائر ."

وأردفت الفاف " على العكس من ذلك ، قدمت بعض الطلبات لتلقي المساعدة اللازمة من FAF في الإجراءات والتراخيص الإدارية وكذلك لنقل المنتخب من زيمبابوي".