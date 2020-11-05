أعلنت إدارة فريق اتحاد الجزائر عن تمديد عقد آدم عليلات مع النادي. وحسب الموقع الرسمي للفريق على فايسبوك :" فإن المدافع المحوري آدم عليلات مدد عقده إلى غاية 2024 ، فيما سيواصل الدولي الجزائر أسامة شيتة مشواره مع فريق سوسطارة حتى 2023.

وكان اتحاد الجزائر قد تعادل عشية أمس أمام شبيبة الساورة في مواجهة ودية انتهت بدون أهداف وذلك في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي.

وقال المدرب الفرنسي تشيكوليني بعد المواجهة" اليوم النتيجة ليست مهمة، المهم هو اللعب، صحيح أننا لم نلعب منذ فترة طويلة وهو نفس الأمر بالنسبة لشبيبة الساورة."

وتابع" وقفنا على النقاط الايجابية وسجلنا النقائص، المهم بالنسبة لنا المواصلة وأن يحظى الجميع بوقت لعب كاف، المباراة القادمة هي المهمة أتمنى أن يكمل التعداد مع عودة جميع الذين هم في الحجر الصحي."