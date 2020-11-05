انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المثيرة.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53 بالمائة إلى 38.55 دولار للبرميل. في حين نزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.55 بالمائة إلى 40.59 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط أمس الأربعاء أربعة بالمائة تقريبا رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعد بيانات أظهرت نزولا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة بالمائة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 بالمائة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامين القياسيين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي، إذ سبب الإعصار زيتا انخفاضا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وتدعمت أسعار النفط أيضا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي بداية جانفي في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.