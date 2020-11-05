قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تعازيه إلى عائلة المجاهد لخضر بورقعة الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وكتب جراد على حسابه الرسمي في تويتر " برحيل المجاهد قائد الولاية التاريخية الرابعة، الرائد سي لخضر بورقعة تفقد الجزائر مناضلاً مدافعاً عن قناعاته من أجل التغيير وفياً لها في حياته. أدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله ورفقاءَه الصبر والسلوان .. الله يرحمك يا عمي لخضر، إنا لله وإنا إليه راجعون".