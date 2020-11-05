قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تعازيه إلى عائلة المجاهد لخضر بورقعة الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وكتب جراد على حسابه الرسمي في تويتر " برحيل المجاهد قائد الولاية التاريخية الرابعة، الرائد سي لخضر بورقعة تفقد الجزائر مناضلاً مدافعاً عن قناعاته من أجل التغيير وفياً لها في حياته. أدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله ورفقاءَه الصبر والسلوان .. الله يرحمك يا عمي لخضر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الخميس تعازيه إلى عائلة فقيد الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد الرائد لخضر بورقعة، طيب الله ثراه، مساء يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأصدق تعازيه القلبية الخالصة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".