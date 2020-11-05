أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بوزارة الصحة، أن الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا راجع إلى نوعية الفيروس، وهو فيروس خطير يتحول ويتغير .

وأضاف الوزير بأن المستقبل في ظل تفشي فيروس كورونا يمكن أن يكون أخطر، موضحا أن الفيروس مازال موجودا وأنه ليس له دواء، وأكد بن بوزيد ضرورة الالتزام بوضع الكمامة.

وكشف وزير الصحة أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول تتعلق بتوفير اللقاح في الجزائر مهما كان سعره بعد اعتماده رسميا.