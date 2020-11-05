تقام غدا، أول صلاة جمعة بجامع الجزائر، حسب ما علم، اليوم الخميس، لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتأتي إقامة صلاة الجمعة بهذا الجامع تزامنا مع تأديتها على مستوى باقي المساجد عبر التراب الوطني التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص برفع التعليق عن صلاة الجمعة.

كما رخص ذات القرار لإقامة صلاة الفجر اعتبارا من نفس التاريخ 6 نوفمبر وفي جميع أنحاء التراب الوطني، في المساجد التي تتوفر الشروط المطلوبة.