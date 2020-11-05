المجاهد لخضر بورقعة يشيع الى مثواه الأخير

شيع جثمان المجاهد لخضر بورقعة، عصر اليوم، الى مثواه بمقبرة سيدي يحيى وسط حضور جمع غفير من المواطنين من مختلف ولايات الوطن وشخصيات وطنية.

تنفيذا لوصيته دفن الرائد بالولاية الرابعة التاريخية بمقبرة سيدي يحيى بمشاركة عدد معتبر من المشيعين الذين رافقوه الى مثواه الأخير بشعار "بورقعة ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".

كما كان أيضا في استقبال جثمان الفقيد تشكيلة من الجيش الوطني الشعبي التي ألقت له التحية العسكرية.

وتوفي المجاهد الرمز سهرة أمس عن عمر ناهز 87 سنة متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وكان المجاهد الكبير قد توفي أمس الاربعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.