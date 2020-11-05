قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الخميس تعازيه إلى عائلة فقيد الجزائر المجاهد لخضر بورقعة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد الرائد لخضر بورقعة، طيب الله ثراه، مساء يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأصدق تعازيه القلبية الخالصة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".