تلعب التمارين الرياضية والأنشطة البدنية دوراً هاماً في حرق الدهون المُكتسبة خلال مرحلة الحمل، وبعكس ما كان يُعتقد قديماً فإنّ المرأة تستطيع أن تمارس التمارين الرياضية الخفيفة خلال الأيام الأولى من الولادة، وعدم الانتظار لأسابيع بعد الولادة، أما في حالة الولادة القيصرية فيُفضل استشارة الطبيب لتحديد برنامج لبدء ممارسة التمارين، وتحتاج المرأة بشكلٍ عام لحوالي أربعة إلى ستة أسابيع بعد الولادة القيصرية حتّى تتمكن من أداء الأنشطة البدنية.

وهناك العديد من التمارين التي يمكن أنّ تشد ترهلات البطن بعد الولادة ومن أهمها:

ـ تمرين التمدد: يمكن القيام بتمرين التمدد بالوقوف بجانب الحائط، ورفع الذراعين فوق الرأس ببطء، إلى حين الشعور بتمدد عضلات البطن، والبقاء على تلك الوضعية لمدّة 5 ثوانٍ، ثمّ الاسترخاء، ويفضل تكرار التمرين 10 مرات يومياً لتعزيز مرونة عضلات البطن.

ـ تجويف البطن: يُمارس التمرين من خلال شفط البطن إلى الداخل باتجاه العمود الفقري السفلي قدر الإمكان، ثمّ تثبيت الجسم على تلك الوضعية، مع التنفس بخفة خلال شفط البطن، ويُمارس التمرين في وضعية الجلوس، أو الوقوف، أو الاستلقاء.

ـ الرضاعة الطبيعية: أثبتت الكثير من الدراسات فعّالية الرضاعة الطبيعية في تعزيز عملية إنقاص الوزن بعد الولادة، وحرق السعرات الحرارية في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، ووفقاً لإحدى الدراسات التي أُجريت على 4922 امرأة مُرضعة، أثبتت بأنّ الرضاعة الطبيعية قد ساهمت في فقدان حوالي 1.68 كيلوغرام من الوزن خلال ستة أشهر بعد الولادة مقارنةً مع النساء غير المرضعات، ووجدت دراسة أخرى في الدنمارك أُجريت على 36.030 أُمّاً بأنّ النساء اللواتي قد زاد وزنهنّ ضمن الحدّ الطبيعي خلال مرحلة الحمل قد تمكنّ من التخلص منه بعد الولادة في غضون ستة أشهر بفضل الرضاعة الطبيعية