العاصمة: غلق ثلاث حدائق ومنع الطاولات والكراسي بالمقاهي
أخبار الوطن
5 نوفمبر 2020 () - خ.د
أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الخميس، في بيان لها ، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى .
وحسب البيان، فقد تم اتخاذ قرار غلق الحدائق العمومية المتمثلة في حديقة الحرية حديقة الساعة الزهرية وحديقة بيروت كما تم غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي ودير الشاي ومنع الطاولات والكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع
وأضاف البيان أن هذه التدابير تطبق انطلاقا من تاريخ 6 نوفمبر 2020 وكل مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات المقررة في التشريع الساري.