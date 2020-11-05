أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الخميس، في بيان لها ، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى .

وحسب البيان، فقد تم اتخاذ قرار غلق الحدائق العمومية المتمثلة في حديقة الحرية حديقة الساعة الزهرية وحديقة بيروت كما تم غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي ودير الشاي ومنع الطاولات والكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع

وأضاف البيان أن هذه التدابير تطبق انطلاقا من تاريخ 6 نوفمبر 2020 وكل مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات المقررة في التشريع الساري.