يصنع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الحدث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبات المحارب الصغير جزء لا يتجزأ من نادي آسي ميلان.

ولد إسماعيل بن ناصر في الفاتح من ديسمبر من سنة 1997 في مدينة "آرل" الفرنسية الواقعة بالجنوب الفرنسي من أب مغربي وأم جزائرية. لعب متوسط ميدان الخضر خلال بداية مشواره رفقة أندية كل من "أرلي أفينيون " ، " آرسنال الإنجليزي، نادي تور وامبولي، لينضم بعد نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة إلى أحد عمالقة الكرة في العالم ميلان آسي.

أما على صعيد المنتخبات فقد مثّل المنتخب الفرنسي لمنتخب أقل من 18 سنة و19 سنة.

ميزان المشاعر.. الجزائر خيار القلب

في سنة 2016 اختار إسماعيل بن ناصر اللعب للمنتخب الجزائري الأول عوضا عن المنتخب المغربي، وحظي بأول استدعاء له رفقة الخضر من قبل الناخب الوطني آنذاك الصربي " ميلوفان راييفتس" تحسبا لمباراة الجزائر- ليزوتو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 ، وبصم على أول مشاركة له يوم الرابع من سبتمبر بقميص حمل الرقم 6 عندما دخل بديلا لزميله العربي سوداني في العشر دقائق الأخيرة من المواجهة وكان حينها أصغر لاعب جزائري يخوض مباراة رسمية مع منتخب بلاده في سن الثامنة عشرة.

كان 2019..بن ناصر القوة الهادئة

توج إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب خلال نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها مصر وذلك نظير المستوى الراقي الذي ظهر به طيلة المنافسة ونجح في صناعة ثلاثة أهداف لزملائه وكان وراء تمريرة الهدف الأخير لبغداد في مباراة النهائي أمام السنغال.

بن ناصر..المدلل الجديد للروسونيري

بعد نهاية أمم إفريقيا فصل صاحب 23 سنة في هوية النادي الذي سينضم إليه فمع بداية شهر أوت من السنة الماضية أعلن الفريق اللومباردي آسي ميلان الإيطالي تعاقده مع أفضل لاعب خلال كان مصر 2019 بعقد يمتد لخمس سنوات وإلى غاية 2024 في صفقة قدرت بـ 17 مليون أورو قادما من أمبولي، وأوصدت إدارة الميلان جميع الأبواب في وجه الفرق الراغبة في التعاقد مع بن ناصر الذي كسب حب الجماهير وثقة مدربه ستيفان بيولي.. بن ناصر المحارب الخجول خارج الميدان والجريء فوق المستطيل الأخضر..