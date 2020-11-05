صعد الرئيس الأمريكي، دوناد ترامب، من حدة القبضة الحديدية ضد غريمه خلال الرئاسيات الأخيرة جو بايدن، فبعد أن قرر الطعن في نتائج الانتخابات في كل ولاية فاز فيها بايدن، اتهم الآن الديمقراطيين صراحة بتزوير نتائج الاستحقاق.

في تغريدة جديدة قال ترامب "أوقفوا التزوير"، وهو تطور غير مسبوق في تاريخ السياسة الأمريكية، كما يعتبر مؤشر على أن الملياردير لن يغادر البيت الأبيض بسهولة في حال تأكد خسارته.

فحسب متتبعين ان قرر ترامب اللجوء للعدالة، فان المعركة ستدوم عدة أسابيع وربما عدة أشهر.