وضعت مصالح الشرطة خطة عمل خاصة لضمان الأمن وتنظيم المرور بالمسالك المؤدية الى مرافق جامع الجزائر بالمحمدية (الجزائر العاصمة), وهذا تزامنا مع احتضانه لأول صلاة جمعة غدا 6 نوفمبر 2020, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم بالمناسبة "تجنيد فرق متحركة على متن سيارات ودراجات نارية, بالإضافة إلى أعوان راجلين لتسهيل الحركة المرورية بالمسالك المؤدية إلى هذا الصرح الديني والمعماري مع الوقوف الصارم على تطبيق السائقين لقواعد البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته", يوضح البيان.

ونظرا لطبيعة المعلم المعمارية وامتداد مساحته، يضيف نفس المصدر، تسهر مصالح الشرطة على "تطبيق تدابير أمنية ومرورية خاصة بمحيط الجامع كونه يقع على مساحة تقدر بـ 200 ألف متر مربع منها قاعة الصلاة بقدرة استيعاب تقارب 120 ألف

مصل, مساحتها 20 ألف متر مربع, كما تقوم العناصر العاملة بالمحيط على تسهيل حركة المرور بالطرق المحاذية للجامع لتسهيل توافد المصلين والزوار من المواطنين لهذا المرفق المعماري الضخم".