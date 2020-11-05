يستقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود يوم السبت 07 نوفمبر 2020 نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.



و أفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الخميس “أنه في اطار علاقات التعاون المشترك يستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بداية هذ الأسبوع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري”.



و في هذا الصدد أضاف بيان وزارة الداخلية أن هذه الزيارة “ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين وكذا بحث تعزيز التنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك “.