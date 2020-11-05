أكد رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عاشور بوجانة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن 51،36 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا (دورة 2020) تم توجيههم وفق رغبتهم الأولى من بين 279.959 ناجح في هذه الدورة.



وأوضح بوجانة، خلال ندوة صحفية، أن 51،36 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد تم توجيههم وفقهم رغبتهم الاولى، وهو ما يمثل 136.461 طالب.



وحسب احصائيات الوزارة، يبلغ عدد الناجحين في شهادة البكالوريا 279.959 ناجح من بينهم 269.567 قاموا بعملية التسجيل الأولي للالتحاق بالجامعة، أي ما يعادل نسبة 96،28 بالمائة.



وأفاد نفس المسؤول ان 217.609 ناجح تم توجيههم للحصول على شهادة الليسانس بالجامعات والمراكز الجامعية، وهو ما يعادل نسبة 80،72 بالمائة، في حين تم توجيه 5.102 ناجح الى المدارس العليا للأساتذة بنسبة 1،89 بالمائة و8.181 ناجح في الأقسام التحضيرية و10.310 في فرع العلوم الطبية والبيطرية، الى جانب 9.808 في علوم التمريض.



وحسب بوجانة، فإن معالجة الحالات الخاصة المسموح بها من طرف مؤسسات التعليم العالي تتم على مستوى المؤسسات الجامعية من 18 الى 25 نوفمبر الجاري، بينما يتم فتح الارضية المخصصة لطلبات الايواء من 25 الى 30 من نفس الشهر.



وقد خصصت الفترة الممتدة من 6 الى 13 نوفمبر لإجراء المقابلات واعادة توجيه أولئك الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم في المرحلة الاولى.



للتذكير، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قد أكد مؤخرا أنه تقرر بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد، باستثناء العلوم الطبية، إلغاء المعدل الوطني في الفروع المتعلقة بعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، المدارس العليا للأساتذة، العلوم البيطرية والعلوم السياسية، اضافة الى التكفل بالمترشحين الذين أخفقوا في اختبارات القبول في المدارس العليا للأساتذة ومعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بتوجيههم آليا نحو خيارهم الموالي غير الخاضع للاختبار في اطار احترام المعدلات الدنيا.



وتم اعتماد حد أدنى قدر بــــ6 خيارات وحد أقصى قدر بــــ 10 خيارات بشرط أن يكون خياران اثنان منها على الاقل يتعلقان بتكوينات مخصصة لليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي، ولا تخص هذه المرحلة التي تنطلق بعد التعرف على المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات إلا حاملي البكالوريا الذين حصلوا على الخيار صفر على اثر المرحلة الاولى، حيث تمنح لهذه الفئة فرصة ثانية من خلال الخيارات الـــــ 6 المتاحة بشرط أن يكون خياران منها على الاقل يتعلقان بتكوين ليسانس ذي تسجيل محلي أو جهوي وذلك باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات.



وقد تم الابقاء على نفس اجراء التوجيه بالنسبة للحائزين على البكالوريا بتقدير ممتاز مع إلغاء الشرط المتعلق بالمقاطعة الجغرافية.



