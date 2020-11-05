اطاحت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالحطاطبة في تيبازة بشبكة تزوير العملة الوطنية وأوقفت 6 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 و30 سنة ،كما حجزت مبلغ مالي من العكلة الوطنية مزور ومعدات التزوير.



وكشف بيان لخلية الاعلام والاتصال لأمن ولاية تيبازة أنه وفي إطار العمل الميداني لمصالح الأمن الحضري الخارجي بالحطاطبة، خاصة ما تعلق بمكافحة الإجرام بمختلف أنواعه، وعلى إثر ورود معلومات إلى ذات ال مصالح، تفيد بقيام مشتبه فيه بترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية من فئة 1000دج، تم تسطير خطة أمنية ميدانية محكمة أسفرت عن توقيف الأخير في حالة تلبس على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة هذا الأخير ، وتبين أن الموقوف من معتادي الإجرام.



وقادت التحقيقات مع المشتبه فيه إلى توقيف عناصر الشبكة المتبقية المتكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و30 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات ولاية تيبازة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مساكن الموقوفين، أين أسفرت العملية على حجز مبلغ مالي قدره 70000 دج مزور من فئة (1000دج)،آلة نسخ وسكانير ،حامل مفاتيح على شكل أوراق نقدية من العملة الوطنية عددها 59 ورقة من مختلف الفئات،



جهاز إعلام ألي محمول، وحدة مركزية لجهاز كومبيوتر ، بطاقة ذاكرة، أوراق بيضاء معدة للاستعمال في التزوير و51 كيس بلاستيكي يحوي على أحزمة مطاطية تستعمل في جمع الأموال.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التزوير واستعمال المزور، طرح أوراق نقدية للعملة الوطنية مزورة للتداول وذات قيمة قانونية لغرض المساس بالإقتصاد الوطني، و ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أصدر في حقهم أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشعيبة.