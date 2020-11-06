حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على ولايات غربية وزوابع رملية على منطقة الجنوب الغربي.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أن هذه الرياح ستهب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد السبت، وتكون على ولايات الشلف، تلمسان، وهران، تيارت، سعيدة، غليزان، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تيموشنت ومعسكر.

وأضاف ذات المصدر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز بداية من نهار اليوم إلى غاية يوم غد ولايتي البيض والنعامة.