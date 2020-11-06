انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتفعيل إجراءات الإغلاق الجديدة لاحتواء فيروس "كورونا"، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تزامناً مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر جانفي بنسبة 2.05% إلى 40.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 56: 07 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3% عند 37.63 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للمرة الأولى في أربع جلسات عند تسوية التعاملات، وسط متابعة مستجدات نتيجة الانتخابات الأمريكية ومع تدابير الإغلاق الوطني في أوروبا. وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم جانفي 0.7 % أو 30 سنتًا ليهبط إلى 40.93 دولار للبرميل.

كما هبط سعر عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% ما يوازي 36 سنتًا ليصل إلى 38.79 دولار للبرميل.