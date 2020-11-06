كشف عضو اللجنة العلمیة الوطنیة لمتابعة فیروس كورونا، الدكتور بقاط محمد بركاني، أنه يجب دق ناقوس الخطر بعد تسجیل 642 إصابة بالفیروس، خاصة بالولايات التي تعرف اكتظاظا بالمستشفیات والإرهاق داخل المنظومة الصحیة.

و صرح بقاط بركاني، الیوم الجمعة، عبر إذاعة سطیف الجهوية، أن إمكانیة فرض حجر كلي عبر الوطن مستبعدة باعتبار أن الولايات لم تسجل أي حالة مشیرا إلى أن التقدير من اختصاص الولاة وأكد الدكتور أن غلق المدارس والمؤسسات التربوية مستبعد جدا.

وأشار بركاني إلى أن الجزائر معزولة عن العالم ولكن تزامنا مع موسم الأنفلونزا، تحتاج إلى رد فعل من طرف المجتمع قبل وقوع الكارثة.

وشدد بركاني، على إلزامیة الردع من قبل الولاة ومصالح الأمن ضد مخالفي التباعد الاجتماعي في الأعراس والتجمعات لأن الوضع خطير الیوم.

وتحدث الدكتور عن وضعیة الوباء في ولايتي سطیف وجیجل قائلا " سطیف وجیجل تسجلان ارتفاعا مفاجئا في عدد الإصابات بسبب تراخي المواطنین".

وأضاف "سطیف تغلبت على الوباء في مرحلة سابقة لكن الوضع مقلق الآن بسبب الاعتقاد أن الوباء انتهى والمواطن مطالب بالالتزام بالوقاية".