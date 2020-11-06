أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران أمس الخميس، 5 أشخاص ينتمون لشبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية نحو الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط في وقت حجزت فيه قاربا مدعما بمحرك قوته 115حصانا ومبلغ مالي قدر بحوالي 12مليون سنتيم.

وتلقت المصالح الأمنية سالفة الذكر معلومات حول أفراد شبكة يقومون بتهريب البشر إلى أوروبا في إطار الهجرة غير الشرعية لتباشر تحرياتها ميدانيا، ما أسفر عن توقيف 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية إبحار سرية نحو السواحل الأسبانية وهذا بعد وضع خطة محكمة التنفيذ.

وفضلا عن مصادرة قارب، محرك و 12 مليون سنتيم، تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه على العدالة لمتابعتهم قضائيا في قضية تهريب المهاجرين السريين عن طريق تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى.