أعلنت سفارة تركيا بالجزائر، عن قرار جديد بشأن تنظيم رحلات الإجلاء للمسافرين الراغبين في السفر من الجزائر إلى إسطنبول.

وذكرت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" ليلة أمس الخميس، أنه سيتم تنظيم رحلات إجلاء مرتين في الشهر بداية من 15 نوفمبر الجاري، و30 نوفمبر، و30 ديسمبر.

من جهته ذكر منتدى الجالية الجزائرية، عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، أن عملية بيع التذاكر ستتم من خلال مكاتب الخطوط الجوية التركية بالجزائر، في كل من وهران ، ومكتب قسنطينية، وستنطلق بداية من تاريخ يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، من الساعة 09:00 إلى الساعة 16:00 طيلة أيام الأسبوع عدا عطلة يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن المسافرين الذين يشملهم قرار الإجلاء هم: حاملو الجنسية التركية، الجزائريون الحاملون لبطاقة الإقامة التركية، المسافرون من أجل العلاج مع توفر تأشيرة العلاج، الطلبة المقبولون في الجامعات التركية، المسافرون إلى وجهات أخرى مرورا باسطنبول مع توفر الوثائق الثبوتية.

وشدّدت السفارة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للمسافرين، من أجل سلامة الجميع.