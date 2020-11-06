قرر والي ولاية المسيلة، اليوم الجمعة، غلق كل الأسواق الأسبوعية المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وأوضح بيان الولاية، أنه تبعا للتطورات الأخيرة لتصاعد إصابات جائحة كورونا، وبعد استشارة الوالي للجنة الولائية للصحة تقرر غلق كل الأسواق الأسبوعية المتواجدة عبر إقليم الولاية، ومنع وضع خيم العزاء في الشوارع والأحياء، غلق جميع الملاعب الجوارية ومنع استغلالها.

وأضاف البيان، أنه يتعين على جميع ممارسي مختلف الأنشطة التقيد بالتدابير العامة من خلال، فرض ارتداء القناع الواقي، تطبيق البروتكول الصحي في مكان النشاط، وضع محاليل تعقيم تحت تصرف الزبائن وتنظيف المحلات وتطهيرها يوميا.

وسيتعرض كل سائق مركبة أو دراجة نارية مخالف للتدابير الإدارية أثناء الحجر الجزئي المجدد ابتداء من الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، بوضعها في المحشر لمدة عشرة أيام.