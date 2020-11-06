أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير صدر أمس الخميس أن الأسعار العالمية للأغذية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر 2020، وفي مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية و السكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، 100.9 نقاط في أكتوبر 2020، أي بزيادة بلغت 3.1 في المائة عن مستوياته في سبتمبر و 6.0 في المائة عن القيمة التي سجلها في أكتوبر 2019.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 7.2 في المائة في أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر سبتمبر و16.5 في المائة عن القيمة التي سجلها في أكتوبر 2019.

ويعزى هذا الارتفاع الكبير بشكل أساسي إلى أسعار القمح وسط تقلص الكميات المتاحة للتصدير، وسوء ظروف الزرع في الأرجنتين، واستمرار الطقس الجاف الذي يؤثر على زراعة القمح خلال موسم الشتاء في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود.

كما ظلّت أسعار الذرة والشعير المستخدم كعلف والذرة الرفيعة تحت ضغط تصاعدي في أكتوبر الماضي، في حين تراجعت أسعار الأرزّ.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر أكتوبر، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر، ويعزى ذلك إلى ثبات أسعار زيت النخيل والصويا.

وفي المقابل، انخفضت أسعار زيت بذور اللفت بشكل معتدل وسط عدم اليقين المتزايد بشأن الطلب في الاتحاد الأوروبي.

كما سجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان زيادة بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر، وفي مقدمتها أسعار الأجبان تليها أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والحليب المجفف الكامل الدسم والزبدة.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 7.6 في المائة في الشهر الماضي مقارنة مع سبتمبر 2020، وذلك بفعل احتمال انخفاض إنتاج السكر في كل من البرازيل والهند، وهما أكبر بلدين منتجين للسكر في العالم.

وفي المقابل، انخفض مؤشر منظمة الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 0.5 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً تراجعًا للشهر التاسع على التوالي منذ يناير 2020. كما انخفضت أسعار لحوم الأبقار والدواجن، في حين ارتفعت أسعار لحوم الغنم نتيجة استمرار الطلب الداخلي وانخفاض إمدادات الصادرات.