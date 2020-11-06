أبدى الدكتور بقاط بركاني عضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، تحفظه من استئناف البطولة الوطنية لكرة القدم المبرمجة ليوم 28 نوفمبر، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وصرح بركاني لحصة "استوديو الكرة" على أمواج القناة الأولى، اليوم الجمعة: ''الوضعية الصحية الحالية "مقلقة جدا" وهذا ما جعل السلطات المحلية تتخذ قرارات هامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا(...) بصراحة نحن نحب كرة القدم وهي الرياضة رقم واحد بالجزائر، لكن لا نعلم ماذا سيحدث إلى غاية 28 نوفمبر، فالمستشفيات مكتظة ويوجد العديد من المرضى في حالة حرجة، وإذا لم تتحسن الوضعية الصحية، اعتقد أنه لا يجب المغامرة باستئناف البطولة''.

وتمّ في الأيام الماضية، تسجيل عدة حالات إصابة في أوساط بعض الأندية على غرار نصر حسين داي (4 إصابات)، أولمبي الشلف (4 إصابات) ومولودية الجزائر (3 إصابات).

وحددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، تاريخ السبت 28 نوفمبر، لإجراء أول جولة ضمن الموسم الكروي 2020 - 2021 بحضور 20 ناديا عوض 16 ناديا وذلك تطبيقا للنظام الجديد للمنافسة.

و معلوم، أن الفاف قد حددت تاريخ 21 نوفمبر من أجل إجراء كأس السوبر بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية.

وأضاف الدكتور بقاط بركاني قائلا: ''هنالك موجة ثانية من الفيروس التي تواجهنا والتي تبقى جد مقلقة.علينا أن نكون مدركين للحالة التي نعيشها حاليا، لقد تم تحديد موعد استئناف البطولة ولكن علينا انتظار تطور الوضع لكي نتمكن من اتخاذ القرار''.

يذكر أن موسم 2019 - 2020 لم يتم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

وكان أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفدرالية قد اختاروا خلال شهر جويلية الفارط، اقتراح تحديد البطل والصاعدين وإلغاء السقوط بالنسبة للموسم الفارط.