أصدر والي ميلة، عبد الوهاب مولاي، قرارات في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال للولاية فإن الوالي أصدر جملة من القرارات خلال اجتماع للخلية الولائية لمكافحة فيروس كورونا أمس الخميس.

وجاء على رأس الإجراءات المتخذة، منع إقامة الأعراس و الأفراح، بعد الانتشار المكثف للأعراس، إلى جانب منع تناول المشروبات والوجبات الغذائية بالمطاعم و الاكتفاء بالبيع فقط.

كما تم تسطير برنامج زيارات ميدانية لكل المؤسسات الاستشفائية للوقوف على النقائص وتداركها من طرف مصالح مديرية الصحة، مع إمكانية زيارات فجائية للوالي، التكثيف من التحقيقات الوبائية بإشراك جميع الفاعلين في القطاع الصحي، تفعيل المخطط المتعلق بالتعقيم عبر المؤسسات العمومية والساحات على مستوى تراب الولاية، التكثيف من مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي على مستوى المؤسسات التربوية والمساجد والفضاءات التجارية، الإسراع في عملية اقتناء التجهيزات الطبية المسجلة على عاتق الميزانية الإضافية للولاية وتجنيد المحسنين للمساهمة في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة يوميا في ولاية ميلة في منحى تصاعدي، و المستشفيات تعرف اكتظاظا بالمصابين.