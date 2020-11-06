سجلت الجزائر عدد إصابات جديدة فوق حاجز الـ600 حالة لليوم الثاني على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 631 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق الذي عرف إحصاء 642 إصابة.

وبهذا يرافع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد قبل ثمانية أشهر إلى 60800 حالة.

وحسب نفس الإحصائية ارتفع العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 13 وفاة، ما جعل العدد الإجمالي يبلغ 2024 وفاة.

في المقابل، تماثل 266 شخص للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المرضى المتعافين إلى 41510 حالة.