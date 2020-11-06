سجلت الجزائر عددا من الإصابات الجديدة تخطت حاجز الـ600 حالة لليوم الثاني على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 631 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق الذي عرف إحصاء 642 إصابة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد قبل ثمانية أشهر إلى 60800 حالة.

وأضاف فورار أن هناك 11 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و23 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 14 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وحسب نفس الإحصائية ارتفع العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 13 وفاة، ما جعل العدد الإجمالي يبلغ 2024 وفاة.

في المقابل، تماثل 266 شخص للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المرضى المتعافين إلى 41510 حالة.

كما يلاحظ زيادة عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة، حيث بلغ اليوم الجمعة 59 حالة مقابل 53 أمس الخميس، 50 أول أمس الأربعاء و43 الثلاثاء الماضي.