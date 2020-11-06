تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق يبلغ 0.1 في المائة تقريبا، بعدما كان متأخرا بفارق واسع خلال اليومين الماضيين.

ووفقا لآخر البيانات الواردة من شبكة "سي إن إن"، فإن بايدن يتقدم بنسبة 49.4 من أصوات الناخبين في الولاية، بينما يمتلك الرئيس الحالي 49.3 من الأصوات. وفقا لبيانات "فوكس نيوز"، فإن بايدن متقدم بنسبة 49.47% مقابل 49.39% لترامب وهي بيانات تتفق مع ما نشرته "أسوشيتد برس".

التقدم، أكدته بيانات مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، حيث قال إن المرشح الديمقراطي يحظى بفارق يصل إلى 5587 صوتا مع استمرار الفرز، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك، بعدما أفادت شبكات إعلامية رئيسية، اليوم الجمعة، بتقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق 917 صوتا في ولاية جورجيا أيضا.

ويعتبر تقدم بايدن تحولا دراماتيكيا في مشهد فرز أصوات الناخبين، إذ تملك الولاية 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن تقدم بايدن في جورجيا جاء بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.

ووفقا لبيانات "سي إن إن" وأغلب الشبكات الإعلامية الأمريكية، يتقدم بايدن بـ253 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية مقابل 213 لصالح ترامب، وهذا يعني أن فوزه بالولايتين، يضمن له الانتصار.

ووفقا لبيانات "فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس"، فإن بايدن حسم ولاية أريزونا بالفعل لصالحه، ليرتفع عدد أصواته إلى 264 صوتا، ومقابل 214 لترامب، وهذا يعني أنه بات بحاجة للفوز بولاية واحدة على الأقل (باستثناء ألاسكا) من بين الولايات الحاسمة المتبقية.