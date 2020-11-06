تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت محملة على متن مركبتين بعد معلومات وردت إلى ذات المصالح تفيد بقيام أشخاص مشتبه بهم بترويج وبيع المشروبات الكحولية من دون رخصة بشحن كمية معتبرة،أين تم استغلال المعلومات من خلال تكليف أفواج بالبحث عن المشتبه فيهم وترصدهم ليتم مشاهدة سيارتين مركونتين بالقرب من مقر مساكنهم وبعد تفتيشها بالإضافة إلى مساكنهم تم حجز 1210 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وبالمقابل حجزت مصلحة الأمن الحضري الثاني بغليزان 1678 وحدة من المشروبات الكحولية بمسكن أحد المروجين وضبطت بحوزته على أسلحة بيضاء و أزيد من 13 مليون عائدات المبيعات وقد قدم المروجون إلى العدالة.