دخل المنتخب الوطني للجيدو (كبريات) مساء أمس الخميس في تربص تحضيري مغلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر)، بتعداد منقوص (مصارعتان وعضو من الطاقم الفني) بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا" كوفيد 19"، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية للعبة.

وكان يفترض أن يعرف هذا التربص مشاركة 17 مصارعة تحت إشراف طاقم فني مكون من أربعة أعضاء وبقيادة المدرب الرئيسي مزيان دحماني.

وبعد تسجيل هاته الإصابات بالفيروس المستجد، تمّ تقليص العدد إلى 15 مصارعة تحت إشراف 3 مدربين، من بينهم المدرب الرئيسي دحماني.

ويستمر هذا التربص بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية لغاية 20 نوفمبر من الشهر الجاري.

و خلال شهر أوت المنصرم، كشف اختبار الفحص "بي.سي.ار" عن تسجيل عشرة 10 إصابات في صفوف التشكيلة النسوية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء التربص الذي كان مبرمج في تلك الفترة.

وبعدها, عادت الأمور إلى مجراها العادي و تمكنت التشكيلة الوطنية من إجراء تربص تحضيري مغلق في الأسابيع الموالية. وتجدر الإشارة أنه بالرغم من التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي إلا أن حالات الإصابة ما زالت تسجل في صفوف المنتخب النسوي.