أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

وأفادت الوزارة بتسجيل 5384 إصابة بالفيروس اليوم، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 101,248، والوفيات إلى 1,136 حالة في عموم المملكة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 1,786 حالة، منها 382 تحت العناية المركزة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 23,306 فحوص مخبرية جديدة، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 2,003,989.