مدّد المهاجم بلال بن حمودة، العقد الذي يربطه بنادي اتحاد الجزائر لمدة ثلاثة مواسم إضافية، أي إلى غاية سنة 2023، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

ويدخل تمديد بن حمودة لعقده ضمن سياسة فريق أبناء "سوسطارة" في تجديد عقود لاعبيها الشباب، حيث سبقه أمس الخميس، المدافع المحوري آدم عليلات (21 سنة)، الذي مدّد عقده مع اتحاد الجزائر إلى غاية 2024.

وكان النادي العاصمي قد أعلن في وقت سابق تمديد عقد لاعب وسط الميدان الدولي أسامة شيتة إلى غاية سنة 2023.

وانضم شيتة (24 سنة) إلى صفوف فريق أبناء "سوسطارة" عام 2017 قادما من الجار مولودية الجزائر بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

وتعرض ابن مدينة خميس مليانة في شهر مارس 2019 لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن الميادين لأشهر عديدة قبل أن يتعافى ويعود إلى المنافسة في ديسمبر 2019 حيث ساهم في تتويج الاتحاد بلقب البطولة الوطنية.

وعلى الرغم من قيامه بعدة انتدابات جديدة، إلا أنّ إدارة اتحاد الجزائر حرصت على الابقاء على التركيبة الأساسية للمجموعة من خلال تمديد عقود عدة لاعبين كوادر، على غرار كل من لاعب الوسط حمزة كودري و حارس المرمى محمد لمين زيماموش والمهاجم محيوس.

وخاض الاتحاد يوم أول أمس الأربعاء أول مقابلة ودّية له في هذه الفترة التحضيرية، أمام شبيبة الساورة بملعب زرالدة، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل (0-0).

ويستهل فريق اتحاد الجزائر الموسم الكروي الجديد، بمواجهة فريق شباب بلوزداد في مقابلة "الكأس الممتازة" يوم 21 نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي، قبل الانطلاقة الرسمية لموسم 2020-2021، يوم 28 نوفمبر الجاري أمام وفاق سطيف بملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر).