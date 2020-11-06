تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" المقتبس عن سلسلة روايات الأديب الراحل، أحمد خالد توفيق، عبر شبكة نيتفليكس.

facebook Ahmed Amin مسلسل "ما وراء الطبيعة"

ما وراء الطبيعة، مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وإنتاج محمد حفظي ونيتفليكس، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة.

وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

وأعلنت نيتفليكس أن المسلسل سيتم دبلجته إلى 9 لغات، كما وفرت نسخة أصلية من المسلسل بالوصف الصوتي لضعاف البصر والمكفوفين باللغة العربية.

https://twitter.com/netflixmena/status/1324260187449020416?s=21

ما_وراء_الطبيعه

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #ما_وراء_الطبيعه الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.

فقالت سارة: "دايمًا عندي فضول أشوف أي مسلسل أو فيلم كان رواية وخصوصًا لو قرأتها قبل كدا، المرة دي الموضوع مختلف لأنها للكاتب المفضل ليا د.أحمد خالد توفيق وسلسلة عظيمة زي ما وراء الطبيعة، وممثل شاطر زي أحمد أمين، ومخرج زي عمرو سلامة، واثقة من قبل ما أشوف إن المسلسل هتكون حاجه حلوه بجد".

https://twitter.com/_sara_mostafa/status/1323769906794516480?s=21

وبعد مشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل انقسم المستخدمون حوله.

فقال محمد حسام: "‏‫ما وراء الطبيعة‬ نقله كبيرة في صناعة المسلسلات المصرية عمل عظيم بكل المقاييس إخراج موسيقى أداء مؤثرات كل حاجة في المسلسل عظيمة وفي انتظار الجزء الثاني وأجزاء جاية كتير أحمد أمين أتقن دور الدكتور رفعت أداء فاق أي توقعات لمس قلوبنا".

https://twitter.com/mohamed84467336/status/1324595944810291200?s=21

وفي المقابل رفض آخرون مقارنة المسلسل بالإنتاجات العالمية.

فقال دكتور راوي: "هو الأكيد أن مسلسل ما وراء الطبيعة ليس الأفضل مقارنة بالإنتاجات العالمية، لكنه الأفضل محليا وإقليميا بمراحل، عيبه الوحيد بالنسبة لي أداء الممثلين المساعدين الضعيف وخصوصا أداء وإلقاء معظم الأطفال، لكن هيبقى اجتهاد يحترم، ومبشر بجزء قادم أفضل".

https://twitter.com/raowy_/status/1324625490200666114?s=21

على الرغم من أن الجمهور اعتاد على تقديم الفنان أحمد أمين، للأدوار الكوميدية، إلا أنهم تفاجؤوا بتجسيده شخصية الدكتور رفعت.

فقالت زيزو: "استطاع هذا الفنان من أن ينتقل من اتقانه في الكوميديا الرائعة وانتقل وأضاف إلى إنجازاته وأعماله عملا راقيا جدا ومرعبا ورومانسيا وممتازا جدا، أول مرة يعمل كده وأبدع فيه جدا عاوزين جزء تاني".

https://twitter.com/zizo49248895/status/1324626263907160064?s=21

ونشر الممثل أحمد أمين، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام وقال فيه: "رحلة الدكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهارده، يا ريت لو اتفرجتوا عليه، نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس، والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكثر من الواقع".

https://www.instagram.com/p/CHM-CpCB7pt/?igshid=177a07qemx1rd

عمرو سلامة

وتعرض المخرج المصري عمرو سلامة إلى الانتقادات، بعد تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في تويتر طلب فيها "أن يتم متابعة أحداث المسلسل بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

وأضاف: "وتابع: "يا ريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

https://twitter.com/amrmsalama/status/1323914426798477312?s=21

فرد أحد المتابعين بالقول: "إيه الغطرسة دي، نشوفه واحنا بناكل أو وسط عيلة دي حاجة ترجعلنا وبفلوسنا، بجد بقيت حياة تقرف وكله يتفلسف".

https://twitter.com/egyleopard/status/1323928190209974273?s=21

"خطأ تاريخي"

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منشورا على فيسبوك خاص بالمهندس المعماري هاني عمارة، والتي تطرق فيها إلى"خطأ هندسي تاريخي" في الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة.

وقال عمارة: "غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف PVC والمواسير دي نوع حديث ما كانتش موجودة وقتها كانوا يستخدموا المواسير الزهر ودي كانت أقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني. تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه ما كانتش موجودة وقتها، أنا عارف إن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري ما باعرفش أفوتها".

https://twitter.com/mohamedelsay12/status/1324645198379495424?s=20

بينما أشاد المستخدم إسلام مجدي إلى خطأ آخر: "فيه مرجع كده بريطانيا عملته خاص بالأدوية والفارماكولوجي اسمه BNF (British National Formulary) فيه المواد الفعالة وتتوصف لإيه وما تتوصفش لإيه وجرعات وآثار جانبية إلى آخره .. المهم يعني أول نسخة طلعت منه كانت سنة 1949 وفضل يتحدّث ويطلع منه إصدار جديد كل 3 سنين لحد سنة 1981 تقريبًا من بعدها بقى يتجدد كل 6٦ شهور مرة في مارس والتانية في سبتمبر وكل إصدار ليه لون مختلف لحد ما وصلنا دلوقتي للإصدار رقم 80 اللي طلع ف سبتمبر اللي فات ده .. بس يا سيدي قوم عمرو سلامة يحط لنا في الكادر الإصدار رقم 70 اللي طلع في 2015 في حين إنه في الستينيات ما كنّاش وصلنا للإصدار العاشر حتى!".