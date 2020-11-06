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تتوالى فصول الأزمة السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وجو بايدن، النائب السابق للرئيس الامريكي باراك أوباما، ومرشح الحزب الديمقراطي.

وكان من أبرز مشاهد هذه الأزمة الكلمة التي ألقاها ترامب الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي اتهم فيها الديمقراطيين، دون تقديم أدلة، بالسعي إلى "سرقة الانتخابات"، وقال "إذا فرزتم الأصوات القانونية، سأفوز بسهولة، إذا حسبتم الأصوات غير القانونية، فيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا".

ومضى ترامب يقول كنا قد حققنا الفوز في جميع المواقع الرئيسية، كثيرة في الواقع، ثم بدأت أعدادنا تتضاءل بأعجوبة في الخفاء ولم يسمحوا لمراقبين مصرح لهم قانونا". وأضاف ترامب أن التصويت عبر البريد كان "كارثة" وأنه سيذهب للمحاكم لإبطال فرز الأصوات التي يقول أنها "غير قانونية".

وفي المقابل شدد بايدن على أنه لابد من فرز كل صوت من اصوات الناخبين، وأن الديمقراطية الأمريكية أفرزت نظام حكم عبر ما يزيد عن 240 عاما كان موضع حسد العالم"، وطالب انصاره بالصبر، خاصة وأن اعداد المصوتين بالبريد كانت كبيرة بشكل غير مسبوق هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الحديث عن سلبيات النظام الانتخابي الأمريكي، وجوانب القصور فيه. وقد سبق أن حذّر الرئيس السابق باراك أوباما من ان النظام الانتخابي الأمريكي بالغ التعقيد وأنه "لم يعد يعمل بشكل صحيح، ويجب إصلاحه".

ولا يوجد في دستور الولايات المتحدة ما ينص على حق الناخب الأمريكي في اختيار رئيسه بشكل مباشر، بل يعطي هذا الحق لأعضاء المجمع الانتخابي دون غيرهم. وفي كثير من الأحيان حصل أحد المرشحيْن على عدد أكبر من أصوات الناخبين لكنه فشل في الظفر بعدد أكبر من مقاعد المجمع الانتخابي، وهو ما حدث مع هيلاري كلينتون عام 2016، إذ تفوقت على ترامب بنحو ثلاثة ملايين صوت ولكنها خسرت الاصوات اللازمة للفوز بالرئاسة في المجمع الانتخابي.

واختلفت الآراء في نجاعة هذا النظام وقدرته على عكس إرادة الناخبين، فهناك من يعتبره سلبياً، وثمة من ينظر إليه بصورة ايجابية. المؤيدون يقولون إن هذا النظام الضارب في القدم أقر من قبل "الآباء المؤسسيين" الذين وضعوا هياكل الدولة اعتقادا منهم أن ذاك النظام هو الأفضل لاختيار رئيس البلاد. ويؤكدون أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأمريكيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي، مشيرين إلى أن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف "استبداد الأغلبية". كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع الولايات في مختلف أنحاء البلاد في اختيار الرئيس.

اما المنتقدون للنظام الحالي فيقولون إن ملايين الأصوات قد تذهب إلى المرشح غير الذي اختاره من يدلي بصوته في الانتخابات، وأنه قد يقصي أصوات عشرات الملايين من المنتمين لأقليات عرقية ودينية.

ومن جانب آخر كشفت الانتخابات الامريكية الحالية عن انقسام عميق في المجتمع الأمريكي بين الناخبين البيض والانجيليين من جهة وبين مجموعات عرقية أخرى مثل الأمريكيين من أصل أفريقي، والمسلمين واللاتينيين من جهة أخرى. وبات من الواضح أن هجرة عشرات الملايين من امريكا اللاتينية وآسيا إلى الولايات المتحدة، وهم مهاجرون يختلفون عرقية وثقافيا عن الأكثرية من الأمريكيين البيض، خلقت فروقا واسعة في النظر لكثير من القضايا في المجتمع الأمريكي. وسيبقى على الرئيس المقبل رأب صدع مجتمع منقسم لونا وعرقا وعقيدة.

برأيك:

هل النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب للحفاظ على وحدة الولايات الأمريكية؟

كيف تتوقع مستقبل السلم والاستقرار الاجتماعيين بعد انتهاء سباق الرئاسة؟

كيف يمكن ردم الهوة الواسعة بين أنصار ترامب ومعارضيه؟

هل يتمكن بايدن من جمع شمل الأمريكيين في حال فوزه؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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