تمكنت أمس قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من تفكيك شبكة تنشط على المستوى الوطني مختصة في حيازة و نقل أسلحة نارية ذات منشأ أجنبي.

تفكيك الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي خنشلة والبليدة جاء بعد معلومات وردت إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شبكة مختصة في حيازة ونقل أسلحة نارية ذات منشأ أجنبي تنشط على المستوى الوطني كانوا بصدد نقل أسلحة نارية من ولاية خنشلة باتجاه ولاية البليدة، وتم وضع خطة أمنية محكمة على مستوى المدخل الشرقي لمدينة خنشلة على متنها ثلاث أشخاص في العقد الثالث والرابع من العمر ينحدرون من ولاية البليدة بعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس ذو منشأ أجنبي وبندقية مضخية آلية تركية الصنع، وبعد استكمال التحقيق تم تحويل الملف إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.