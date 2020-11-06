أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" اليوم الجمعة، رفض حضور الجماهير في مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالكاميرون.

وذكرت الهيئة القارية في بيان رسمي على موقعها الرسمي، أن "اجتماعا عقد مع مسؤولي الأمن والسلامة من جميع الاتحادات بهدف إخطارهم ببروتوكول جديد لمواجهة فيروس كورونا خلال مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021".

وحضر الاجتماع حوالي 60 مسؤولا بالاتحادات الأعضاء ومنسقو السلامة والأمن المعينين في "الكاف"، وحرص الحضور على معرفة كيفية التطبيق والالتزام بالبروتوكول الأمني في سياق هذه المباريات الدولية.

وقررت الكونفدرالية الإفريقية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري مع ضرورة وجود خطة أمن وسلامة لكل اتحاد قبل استئناف المباريات الرسمية.

وأضاف البيان أنه جرى "إعادة تحديد مهام الأمن والسلامة لجميع الاتحادات من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط".

وقال الدكتور كريستيان إيميروا، مدير إدارة الأمن والسلامة في "الكاف" خلال البيان:"هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب".

وأضاف بيان الهيئة القارية الكروية أن حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة تكتسب أهمية كبيرة في عملياتنا، "فنحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة".